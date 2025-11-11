Com oito clubes na briga, veja o que está em jogo nos últimos jogos da Série B

Meia Josué é um dos destaques do líder Coritiba. JP Pacheco / Coritiba,Divulgação

Faltam duas rodadas para o fim da Série B e oito clubes ainda lutam por quatro vagas na primeira divisão nacional em 2026, sendo que um deles já está virtualmente classificado. Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento está mais definida, com dois times já rebaixados e um bem encaminhado. Resta uma vaga para quatro equipes.

Com 64 pontos, sendo cinco acima do vice-líder Athletico e seis à frente do primeiro time fora do G4, o Coritiba já está virtualmente garantido na Série A e tem poucas chances de perder o título.

Já na zona de rebaixamento, o lanterna Paysandu e o 19° lugar Volta Redonda já estão matematicamente rebaixados. Na 18ª posição, o Amazonas tem 35 pontos, estando a cinco do primeiro clube fora do Z4. A equipe tem chances mínimas de seguir na Série B.

Briga para subir

Após o Coritiba, quem tem o melhor cenário é o rival Athletico. Em segundo lugar com 59 pontos, o Furacão não tem confrontos diretos nas últimas duas rodadas e conta com 78,2% de chance de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Completam o G4, Remo, com 59 pontos, e Chapecoense, com 58. Os catarinenses tem uma reta final mais fácil, já que encaram Volta Redonda, já rebaixado, e Atlético-GO, que não tem mais nada para disputar na competição. Quanto aos paraenses, primeiro há uma partida contra o Avaí, que também já não luta por nada. Depois, o jogo da última rodada será contra o Goiás, sexto colocado, que ainda pode ser promovido.

O clube goiano tem 58 pontos, a mesma pontuação do quinto colocado Criciúma. Em sétimo lugar, o Novorizontino, que tem 57 pontos, também possui chances matemáticas.

O CRB, que está em oitavo com 53 pontos tem menos de 1% de chances, já que está a cinco pontos do G4. O time é o último com possibilidades matemáticas.

Chances de acesso segundo a UFMG

Coritiba - 99%

Athletico - 78,2%

Chapecoense - 60,3%

Remo - 55,8%

Criciúma - 49,6%

Goiás - 34,9%

Novorizontino - 21,2%

CRB - 0,028

Luta contra o Z4

Com duas equipes já rebaixadas e uma delas com 99% de chances, resta uma indefinição entre os times que irão jogar a Série C do Campeonato Brasileiro.

A Ferroviária-SP completa o Z4, na 17ª colocação, com 40 pontos, e enfrentará Athletico e Operário nas últimas rodadas. O principal concorrente é o Athletic, que tem a mesma pontuação, mas está uma posição acima. A reta final dos mineiros é contra dois times já garantidos na Série B do próximo ano: Avaí e América-MG.

O Botafogo-SP também precisa se afastar do Z4 e tem um ponto de diferença para os outros dois concorrentes, ocupando o 15° lugar. Os últimos jogos são contra Criciúma e Avaí.

O Operário, que está em 14°, tem quatro pontos de diferença para a primeira equipe do Z4 e possui a menor probabilidade de queda dentre os clubes que ainda não escaparam.

Chances de rebaixamento segundo a UFMG

Paysandu - 100%

Volta Redonda - 100%

Amazonas - 99,04%

Ferroviária-SP - 55,3%

Athletic - 29,8%

Botafogo-SP - 15,6%

Operário-PR - 0,26%

Confira os jogos das duas últimas rodadas da Série B

37ª rodada

Sexta-feira (14)

20h

Paysandu x Amazonas

Sábado (15)

16h30min

Volta Redonda x Chapecoense

CRB x Vila Nova

Coritiba x Athletic

Avaí x Remo

Atlético-GO x Operário

Domingo (16)

16h30min

América-MG x Cuiabá

Ferroviária x Athletico

Criciúma x Botafogo-SP

Goiás x Novorizontino

38ª rodada

Domingo (23)

16h30min