Com oito clubes na briga, veja o que está em jogo nos últimos jogos da Série B

Faltam duas rodadas para o fim da Série B e oito clubes ainda lutam por quatro vagas na primeira divisão nacional em 2026, sendo que um deles já está virtualmente classificado. Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento está mais definida, com dois times já rebaixados e um bem encaminhado. Resta uma vaga para quatro equipes.
Com 64 pontos, sendo cinco acima do vice-líder Athletico e seis à frente do primeiro time fora do G4, o Coritiba já está virtualmente garantido na Série A e tem poucas chances de perder o título.
Já na zona de rebaixamento, o lanterna Paysandu e o 19° lugar Volta Redonda já estão matematicamente rebaixados. Na 18ª posição, o Amazonas tem 35 pontos, estando a cinco do primeiro clube fora do Z4. A equipe tem chances mínimas de seguir na Série B.
Briga para subir
Após o Coritiba, quem tem o melhor cenário é o rival Athletico. Em segundo lugar com 59 pontos, o Furacão não tem confrontos diretos nas últimas duas rodadas e conta com 78,2% de chance de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
Completam o G4, Remo, com 59 pontos, e Chapecoense, com 58. Os catarinenses tem uma reta final mais fácil, já que encaram Volta Redonda, já rebaixado, e Atlético-GO, que não tem mais nada para disputar na competição. Quanto aos paraenses, primeiro há uma partida contra o Avaí, que também já não luta por nada. Depois, o jogo da última rodada será contra o Goiás, sexto colocado, que ainda pode ser promovido.
O clube goiano tem 58 pontos, a mesma pontuação do quinto colocado Criciúma. Em sétimo lugar, o Novorizontino, que tem 57 pontos, também possui chances matemáticas.
O CRB, que está em oitavo com 53 pontos tem menos de 1% de chances, já que está a cinco pontos do G4. O time é o último com possibilidades matemáticas.
Chances de acesso segundo a UFMG
- Coritiba - 99%
- Athletico - 78,2%
- Chapecoense - 60,3%
- Remo - 55,8%
- Criciúma - 49,6%
- Goiás - 34,9%
- Novorizontino - 21,2%
- CRB - 0,028
Luta contra o Z4
Com duas equipes já rebaixadas e uma delas com 99% de chances, resta uma indefinição entre os times que irão jogar a Série C do Campeonato Brasileiro.
A Ferroviária-SP completa o Z4, na 17ª colocação, com 40 pontos, e enfrentará Athletico e Operário nas últimas rodadas. O principal concorrente é o Athletic, que tem a mesma pontuação, mas está uma posição acima. A reta final dos mineiros é contra dois times já garantidos na Série B do próximo ano: Avaí e América-MG.
O Botafogo-SP também precisa se afastar do Z4 e tem um ponto de diferença para os outros dois concorrentes, ocupando o 15° lugar. Os últimos jogos são contra Criciúma e Avaí.
O Operário, que está em 14°, tem quatro pontos de diferença para a primeira equipe do Z4 e possui a menor probabilidade de queda dentre os clubes que ainda não escaparam.
Chances de rebaixamento segundo a UFMG
- Paysandu - 100%
- Volta Redonda - 100%
- Amazonas - 99,04%
- Ferroviária-SP - 55,3%
- Athletic - 29,8%
- Botafogo-SP - 15,6%
- Operário-PR - 0,26%
Confira os jogos das duas últimas rodadas da Série B
37ª rodada
Sexta-feira (14)
20h
- Paysandu x Amazonas
Sábado (15)
16h30min
- Volta Redonda x Chapecoense
- CRB x Vila Nova
- Coritiba x Athletic
- Avaí x Remo
- Atlético-GO x Operário
Domingo (16)
16h30min
- América-MG x Cuiabá
- Ferroviária x Athletico
- Criciúma x Botafogo-SP
- Goiás x Novorizontino
38ª rodada
Domingo (23)
16h30min
- Athletico x América-MG
- Athletic x Paysandu
- Novorizontino x CRB
- Chapecoense x Atlético-GO
- Vila Nova x Volta Redonda
- Operário x Ferroviária
- Cuiabá x Criciúma
- Remo x Goiás
- Botafogo-SP x Avaí
- Amazonas x Coritiba