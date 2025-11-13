Com hat-trick de Deyverson, Fortaleza empata no fim e 'estraga' festa do Atlético-MG para Hulk

Reencontrando seu ex-clube, o atacante Deyverson colocou 'água no chopp' na festa do Atlético-MG para os 500 gols de Hulk. Em uma Arena MRV recheada de homenagens para o camisa 7, a festa estava sendo perfeita com uma vitória parcial por 3 a 2 até que Deyverson, nos acréscimos marcou seu hat-trick e decretou o empate por 3 a 3, nesta quarta-feira, em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No melhor estilo Sampaoli de pressionar nos primeiros minutos, Hulk foi quem abriu o placar, logo aos sete minutos. Antes da ida para o intervalo, viu Vitor Hugo aumentar o marcador. O segundo tempo foi eletrizante. Deyverson, no seu reencontro com o ex-clube diminuiu, mas Dudu aproveitou o erro do Fortaleza para marcar o terceiro. Deyverson estava 'iluminado' e marcou novamente, de pênalti, e decretou o empate nos acréscimos, frustrando os atleticanos.
Com o resultado, o Fortaleza se manteve vivo na briga contra o rebaixamento, ainda na vice-lanterna, ganhou fôlego ao chegar a 31 pontos, ficando a quatro do Vitória, agora ambos com os mesmos números de jogos. Já o Atlético-MG, com o foco na final na Sul-Americana no dia 22 de novembro, contra o Lanús-ARG, soma 44 pontos e ocupa a nona colocação na tabela.
Hulk foi bastante homenageado antes da partida, com direito a mosaico 3D e show de luzes verde, em referência ao super herói dos quadrinhos. O jogador de 39 anos alcançou a marca de 500 jogos na carreira, no último fim de semana, e foi ovacionado de pé pelos torcedores. Ele também atuou com a camisa de nº 500.
Pela equipe alvinegra, ele conquistou o Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022) e soma 134 gols, sendo o nono maior artilheiro do clube, em 282 jogos. Hulk ainda pode conquistar um troféu inédito no mês de novembro, quando fará a final da Sul-Americana no dia 22, contra o Lanús-ARG.
Apesar das homenagens, Hulk iniciou a partida sem a braçadeira de capitão. Regendo a equipe, foi o jogador mais acionado e foi coroado logo aos sete minutos, número da sua camisa oficial, se antevendo a defesa e desviando o cruzamento de Rony. O gol cedo deixou o duelo equilibrado, o time mineiro não diminuiu a intensidade, mas encontrou um Fortaleza mais atento, fechando os espaços e explorando os contra-ataques.
O duelo voltou a ter um ritmo interessante na reta final. Os cearenses subiram o tom e quase empataram em dois cabeceios de Deyverson na pequena área, ambos defendidos no reflexo por Everson. O lance acordou o Atlético-MG, em chutes de Arana e no rebote com Bernard, que pararam em grandes defesas de Brenno. Que não conseguiu evitar que Vitor Hugo, aos 49, ampliasse o marcador.
Na volta do intervalo, o Fortaleza conseguiu ser efetivo. Com um minuto, Gazal recebeu lançamento na área e tocou de cabeça para Deyverson diminuir o marcador. O Atlético-MG reagiu rápido, forçando o erro na saída de bola, Ávila saiu errado e Dudu pegou de primeira para marcar o terceiro, aos 15. Detalhe: a bola ainda bateu na trave antes de entrar.
Na sequência, o VAR viu pênalti de Ruan em Gastón. Deyverson converteu a cobrança, aos 21, e manteve os visitantes vivos no jogo. Entretanto, o Atlético-MG voltou a se portar bem em campo, com mais posse de bola e pressionando o adversário para não sofrer nenhum susto. Com o passar do tempo, o Fortaleza demonstrava sinais de fragilidade, sem conseguir criar jogadas para buscar o empate. Até que aos 47, Deyverson empatou o duelo.
O Atlético-MG já retorna a campo no domingo, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em duelo antecipado da 37ª rodada. Já o Fortaleza atua somente após a Data Fifa, na quarta-feira (dia 20), também contra o Red Bull Bragantino no interior paulista, pela 34ª rodada.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 3 X 3 FORTALEZA
ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander (Fausto Vera), Bernard (Natanael) e Igor Gomes; Dudu (Gabriel Menino), Hulk (Reinier) e Rony (Gustavo Scarpa). Técnico: Jorge Sampaoli.
FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre (Yeison Guzmán), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Moisés); Breno Lopes (Matheus Rossetto), Deyverson (Lucero) e Herrera (Allanzinho). Técnico: Martín Palermo.
GOLS - Hulk, aos sete, Vitor Hugo, aos 49 minutos do primeiro tempo. Deyverson, com um minuto, Dudu, aos 15, Deyverson, aos 21 e 47 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).
CARTÕES AMARELOS - Dudu, Ruan e Lucas Sasha.
RENDA - R$ 1.765.537,14.
PÚBLICO - 39.246 torcedores.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).