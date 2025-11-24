Com Grêmio pela frente, Vitor Roque mira final da Libertadores: 'Jogo mais importante do ano'

Em uma semana com dois jogos decisivos para as pretensões do Palmeiras, (nesta terça, o clube visita o Grêmio em Porto Alegre, tentando se aproximar do líder Flamengo) o atacante Vitor Roque elegeu a partida de sábado, contra o rubro-negro carioca, pela final da Libertadores, como o "jogo mais importante do ano" para o elenco paulista.

"É uma preparação diferente, é uma concentração diferente, é um foco diferente. Estamos trabalhando muito já pensando no jogo de sábado, com muita humildade e com os pés no chão. Tenho certeza de que a gente vai fazer um brilhante jogo. A final da Libertadores é um sonho para a gente e, se Deus quiser, vamos conquistar esse título", disse o jogador após o treino desta segunda-feira. Paulistas e cariocas se enfrentam neste sábado, em Lima, na capital do Peru, em busca do tetracampeonato da competição sul-americana.

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Abel Ferreira se complicou na luta pelo título ao empatar com o Fluminense e permitir o distanciamento do adversário flamenguista. Restando três compromissos para o fim do torneio, os palmeirenses contabilizam 70 pontos contra 74 do líder.

"Antes da final, tem um jogo muito importante também, que é contra o Grêmio, e vamos tentar fazer um resultado positivo lá na casa deles. Sabemos que o Brasileiro ficou um pouco distante, mas é focar e trabalhar", resumiu o atacante. Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras somou apenas dois pontos em 12 disputados (sofreu duas derrotas e obteve dois empates).

Nesta segunda, Abel Ferreira comandou atividades táticas com ênfase em movimentações específicas. O artilheiro comentou também o apoio que a torcida vem demonstrando nesta reta final de temporada, apesar dos seguidos tropeços da equipe.