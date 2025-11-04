Felipe Morais comemora seu gol no jogo. Divulgação / Conmebol

A busca do Brasil pelo pentacampeonato do Mundial sub-17 começou com o pé direito nesta terça-feira (4). No Catar, a seleção brasileira comandada por Dudu Patetuci fez 7 a 0 em Honduras e abriu o grupo H com três pontos.

Dell, duas vezes, Ruan Pablo, Felipe Morais, Vitão, Angelo e Gabriel Mec, meia-atacando Grêmio, marcaram os gols brasileiros na partida.

Fique ligado

A seleção volta a campo na próxima sexta-feira, às 12h45min (horário de Brasília), contra a Indonésia.

Gremistas em campo

Dos três jogadores do Grêmio, apenas dois começaram a partida no Catar. O zagueiro Luís Eduardo e o meia Tiago foram titulares, enquanto Gabriel Mec iniciou no banco de reservas.

Como foi o jogo

Logo aos sete minutos, o Brasil pressionou a defesa hondurenha e roubou a bola. Zé Lucas achou Ruan Pablo na entrada da área, o jogador do Bahia limpou a marcação e soltou uma pancada para abrir o placar.

Aos 14, os brasileiros aumentaram o marcador. Arthur Ryan bateu de canhota, o goleiro defendeu e a bola bateu na trave. Na sobra, Dell, centroavante do Bahia, só teve o trabalho para empurrar para dentro.

A partida virou goleada depois de quatro minutos. Em jogada individual, Felipe Morais, do Cruzeiro, arrancou do meio de campo, passou pelos marcadores e arriscou de fora da área — 3 a 0.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Brasil ampliou. Ruan Pablo fez jogada pelo lado direito e achou Tiaguinho no meio da área. O meia do Grêmio deu um voleio, a bola desviou em Dell e entrou, enganando o goleiro. Ficou a dúvida para quem o juiz irá dar o gol.

Segundo tempo

Com a vantagem construída na etapa inicial, os brasileiros começaram o segundo tempo mais relaxados. Tiaguinho vacilou na saída de jogo, perdeu a bola e quase que Honduras conseguiu diminuir aos 10 minutos.

Mas quem marcou foi a seleção do Brasil. Angelo cruzou, Fuentes cortou mal e Vitão tocou para o gol vazio para fazer 5 a 0 no Catar.

Aos 18, mais um jogador do Grêmio entrou na partida. Gabriel Mec substituiu Felipe Morais, autor do terceiro gol brasileiro na partida.

Praticamente em ritmo de treino, os brasileiros marcaram novamente aos 29 minutos. Tiaguinho lançou na área, a defesa afastou e a bola sobrou para Angelo. O camisa 2 bateu cruzado e fez o sexto gol.

Gol de Gabriel Mec

Já no final da partida, brilhou a estrela de Gabriel Mec. Vinicius Rocha deu um passe por elevação para dentro da área e o camisa 10 da seleção de base deu um toque para fazer 7 a 0 no Catar.