Com dois gols de Griezmann, Atlético vence Levante (3-1) e alcança Barça

O Atlético de Madrid contou com uma grande atuação de seu ídolo Antoine Griezmann, que marcou dois gols rápidos após começar no banco de reservas, para derrotar o Levante por 3 a 1 neste sábado (8) e alcançar provisoriamentre o Barcelona na tabela.
O maior artilheiro da história do clube primeiro marcou seu primeiro gol após receber um passe na área do espanhol Marcos Llorente (61') fazendo 2 a 1.
E, em seguida, aproveitou a rebatida após uma defesa do goleiro adversário em chute do argentino Julián Álvarez (81') ampliando o placar e garantindo uma importante vitória para sua equipe no Estádio Metropolitano.
Já decisivo contra o Sevilla (3-0) no último fim de semana, também como reserva de luxo, o atacante francês de 34 anos permite ao Atlético (3º, 25 pontos) alcançar provisoriamente o Barça (2º) que vai visitar o Celta de Vigo (13º, 13 pontos) neste domingo.
O 'Atleti' está agora a cinco pontos do Real Madrid (1º, 30), que enfrentará o seu outro rival da capital espanhola, o Rayo Vallecano (11º, 14 pontos), também no domingo.
Neste sábado a equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone abriu o placar com um cruzamento de Pablo Barrios que foi desviado para o próprio gol pelo zagueiro adversário Adrián De la Fuente (12'), mas foi surpreendida por um escanteio desviado de cabeça na segunda trave pelo lateral-esquerdo Manuel Sánchez, revelado no Atlético de Madrid (21').
Quando perdia por 3 a 1 o Levante (17º, 9 pontos) achou que havia diminuído o placar por meio de Carlos Álvarez (90'), mas o gol foi anulado por impedimento.
--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Elche - Real Sociedad 1 - 1
- Sábado:
Girona - Alavés 1 - 0
Sevilla - Osasuna 1 - 0
Atlético de Madrid - Levante 3 - 1
Espanyol - Villarreal
- Domingo:
(10h00) Athletic Bilbao - Real Oviedo
(12h15) Rayo Vallecano - Real Madrid
(14h30) Mallorca - Getafe
Valencia - Betis
(17h00) Celta Vigo - Barcelona
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Barcelona 25 11 8 1 2 28 13 15
3. Atlético de Madrid 25 12 7 4 1 24 11 13
4. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12
5. Betis 19 11 5 4 2 18 12 6
6. Espanyol 18 11 5 3 3 15 13 2
7. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
8. Sevilla 16 12 5 1 6 18 19 -1
9. Alavés 15 12 4 3 5 11 11 0
10. Elche 15 12 3 6 3 13 14 -1
11. Rayo Vallecano 14 11 4 2 5 12 14 -2
12. Athletic Bilbao 14 11 4 2 5 11 13 -2
13. Celta Vigo 13 11 2 7 2 13 14 -1
14. Real Sociedad 13 12 3 4 5 14 17 -3
15. Osasuna 11 12 3 2 7 9 13 -4
16. Girona 10 12 2 4 6 11 24 -13
17. Levante 9 12 2 3 7 16 23 -7
18. Mallorca 9 11 2 3 6 11 18 -7
19. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
20. Real Oviedo 8 11 2 2 7 7 19 -12
