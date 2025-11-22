Com dois gols de David Neres, Napoli vence Atalanta (3-1) e lidera Serie A

O atacante brasileiro David Neres, que marcou duas vezes neste sábado (22), foi o destaque da vitória do Napoli por 3 a 1 sobre a Atalanta, resultado que coloca os atuais campeões italianos provisoriamente na liderança da Serie A após a 12ª rodada.

O brasileiro de 28 anos abriu o placar aos 17 minutos e ampliou a vantagem minutos depois (38'), com assistências do dinamarquês Rasmus Hojlund e do escocês Scott McTominay, respectivamente.

Pouco antes do intervalo, o holandês Noa Lang (45') praticamente selou a vitória, apesar de uma breve tentativa de reação dos visitantes com Gianluca Scamacca no início da segunda etapa (52').

Com esse resultado, o Napoli de Antonio Conte reassume provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano com 25 pontos, um a mais que Inter (2º), Roma (3º) e Bologna (4º).

Mais cedo, os bolonheses golearam a Udinese (10ª) por 3 a 0, graças a dois gols rápidos de Tommaso Pobega (54', 60'). Nos acréscimos, Federico Bernardeschi fechou o placar (90'+4).

Na acirrada disputa pelo 'Scudetto', o dérbi de Milão deste domingo será crucial para a Inter, que pode se distanciar ainda mais com uma vitória, enquanto o Milan (5º, 22 pontos) precisa de pontos para não ficar afastada do topo da tabela como aconteceu com a Juventus (6ª, 20 pontos), que já está cinco pontos atrás do Napoli após o empate em 1 a 1 contra a lanterna Fiorentina neste sábado.

No estádio da 'Viola', que ainda não venceu nenhuma partida nesta temporada, os 'bianconeri' abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um chute de longa distância do sérvio Filip Kostic (45'+6).

Nos minutos iniciais do segundo tempo, a Fiorentina empatou com outro chute de longa distância, desta vez de Rolando Mandragora (48'), que acertou o ângulo.

A 'Juve', que empatou cinco dos seus 12 jogos, pode ser ultrapassada na segunda-feira pelo Como (7º), que visita Turim para enfrentar o Torino (12º).

Horas antes do Derby della Madonnina, marcado para as 16h45 (horário de Brasília) deste domingo, um dos destaques do fim de semana, a Roma de Paulo Dybala visita o Cremonese (às 11h00 de Brasília).

Uma vitória colocará a Roma provisoriamente na liderança e aumentaria a pressão no estádio de San Siro.

--- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Udinese - Bologna 0 - 3

Cagliari - Genoa 3 - 3

Fiorentina - Juventus 1 - 1

Napoli - Atalanta 3 - 1

- Domingo:

(08h30) Hellas Verona - Parma

(11h00) Cremonese - Roma

(14h00) Lazio - Lecce

(16h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(14h30) Torino - Como

(16h45) Sassuolo - Pisa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 12 8 1 3 19 11 8

2. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14

3. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7

4. Bologna 24 12 7 3 2 21 8 13

5. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

6. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7

18. Genoa 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

