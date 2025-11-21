Esportes

Na raça
Com assistência de meia do Grêmio, Brasil marca no último minuto e avança à semifinal do Mundial sub-17

Tiaguinho deu passe para o gol de Dell na vitória por 2 a 1 contra Marrocos

Alex Torrealba

