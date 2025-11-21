Com assistência de meia do Grêmio, Brasil marca no último minuto e avança à semifinal do Mundial sub-17

O jogo só acaba quando o árbitro apita, e a seleção brasileira sub-17 entendeu essa máxima do futebol nesta sexta-feira (21), em Doha, no Catar. Com dois gols do centroavante Dell, o Brasil venceu Marrocos por 2 a 1 e está na semifinal da Copa do Mundo da categoria. O gol da classificação foi marcado no último minuto da partida, com assistência de Tiaguinho, do Grêmio.
Na próxima fase, a seleção brasileira terá Portugal, que venceu a Suíça por 2 a 0, como adversário. A semifinal será na segunda-feira (24), na Aspire Zone, em Doha. O Brasil busca o pentacampeonato do Mundial sub-17.
Equilíbrio no primeiro tempo
O Brasil abriu o placar com 15 minutos do primeiro tempo, em jogada de atletas da base do Bahia. Ruan Pablo chegou à linha de fundo pelo lado direito e cruzou por baixo. O centroavante Dell antecipou o zagueiro e finalizou cruzado, sem chance para o goleiro: 1 a 0 para o Brasil.
A seleção marroquina sentiu o gol e demorou a se encontrar em campo. Além da vantagem no marcador, o gol deu o controle do jogo para a seleção brasileira, que teve boas chances de ampliar.
No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, Angelo derrubou Aoud dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Baha superou o pegador de pênaltis João Pedro para empatar.
Classificação na raça
Na segunda etapa, o jogo ficou bastante equilibrado e as chances foram raras para ambos os lados. Aos 16 minutos, Gabriel Mec entrou no lugar de Kayke, e a promessa do Grêmio movimentou a partida.
Porém, a falta de criatividade de ambas as equipes impediu a produção de boas chances. Se a bola não entrava em jogada trabalhada, o gol da classificação do Brasil veio na raça.
No último minuto de partida, a bola ficou viva na entrada da área. Tiaguinho deu um toque de cabeça para dentro da área, e Dell teve a tranquilidade de driblar o goleiro e estufar a rede. O árbitro demorou para validar o gol, mas não encontrou nenhuma irregularidade, para a comemoração dos brasileiros.
