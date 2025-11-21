Cole Palmer fratura o dedo do pé em acidente doméstico e vira desfalque no Chelsea

Ainda não vai ser desta vez que o técnico Enzo Maresca vai poder contar com o retorno do meia Cole Palmer. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, ele anunciou que o jogador sofreu um acidente doméstico e fraturou um dedo do pé esquerdo. Por causa da contusão, o atleta vai continuar fora de ação por mais algumas semanas.

"Palmer com certeza não vai estar disponível para o encontro com o Burnley, (pela Premier League) e desfalca a equipe diante do Barcelona (Champions League) e Arsenal (compromisso também pelo Campeonato Inglês). Infelizmente ele bateu o dedo do pé e se lesionou, mas não é nada grave", afirmou o treinador.

O camisa 10 vem de um período de recuperação após sentir uma lesão na virilha e o seu retorno era bastante aguardado. Agora, diante do novo imprevisto, a equipe médica do Chelsea conta com o jogador somente no mês que vem. Questionado sobre o prazo, Maresca previu não estipular uma data para a volta de seu comandado.

"Ele estava muito perto de voltar às atividades conosco, pois estava recuperado da lesão na virilha. Agora não sabemos. Mas esperamos que ele retorne logo aos treinamentos", afirmou o treinador que tranquilizou a torcida sobre o problema atual.