Clube é excluído da Terceirona Gaúcha após W.O.

Equipe tinha dois pontos somados na Terceirona. Divulgação / E.C. Novo Horizonte

O Novo Horizonte está fora da Terceirona Gaúcha. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) decidiu, nesta terça (4), pela exclusão do clube de Esteio da competição após a equipe não comparecer à partida contra o Nova Prata, válida pela sexta rodada.

O presidente do Novo Horizonte, Rudimar Cardozo, participou da sessão de forma remota e explicou que o clube não entrou em campo devido a um problema de saúde pessoal. Segundo ele, sua internação impediu a organização da viagem e a realização do jogo:

— Como o clube é pequeno, passa tudo por mim. Estou há 35 dias hospitalizado. Na véspera do jogo tive um procedimento urgente e fiquei afastado. Foi por isso que a gente não foi ao jogo.

A partida estava marcada para o dia 26 de outubro, no Estádio Mário Cini, em Nova Prata. Além desse confronto, o Novo Horizonte ainda enfrentaria a Apafut e o Guarani-VA. Com a exclusão, ambos os jogos foram declarados como vitórias por 3 a 0 para os adversários.

Além da exclusão e dos placares aos adversários, o TJD também definiu uma multa de R$ 5 mil.

Situação da tabela

Com a decisão, o Guarani-VA chega a 18 pontos e garante a liderança do Grupo A, com duas rodadas de antecedência. A Apafut permanece na vice-liderança, com 11 pontos, quatro a mais que o Nova Prata.