Club Brugge e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Jan Breydelstadion, em Bruxelas, na Bélgica.
Escalações para Club Brugge x Barcelona
Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele e Seys; Stankovic; Forbsm Onyedika, Vanaken e Tzolis; Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Bande; Casadó, De Jong e Fermín López; Yamal, Torres e Rashford. Técnico: Hansi Flick
Arbitragem para Club Brugge x Barcelona
Anthony Taylor auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn. VAR: Stuart Attwell
Onde assistir a Club Brugge x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na TNT e na HBO Max