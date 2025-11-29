City vence Leeds (3-2) com gol de Foden nos acréscimos e é vice-líder do Inglês

Com dois gols, o atacante Phil Foden garantiu uma suada vitória por 3 a 2 para o Manchester City contra o Leeds United, neste sábado (29), pela 13ª rodada da Premier League, deixando os 'Citizens' a quatro pontos do líder Arsenal.

Em casa, o City abriu 2 a 0 com gols de Foden (1') e Josko Gvardiol (25'), mas o Leeds reagiu no segundo tempo e conseguiu empatar por meio de Dominic Calvert-Lewin (49') e Lukas Nmecha (68').

Nos acréscimos, Foden (90'+1) marcou o gol da vitória com um chute rasteiro e potente que entrou no canto esquerdo.

O Manchester City, que perdeu por 2 a 1 para o Newcastle na semana passada e por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen no meio da semana pela Liga dos Campeões, se manteve assim como o principal perseguidor do líder Arsenal, que visita o Chelsea no domingo.

Tudo começou bem para o City no Etihad Stadium: com apenas um minuto de jogo Phil Foden abriu o placar, finalizando na pequena área um cruzamento da direita feito pelo português Matheus Nunes.

Antes da meia hora de jogo, Nico O'Reilly desviou de cabeça um escanteio em direção ao gol do Leeds, e seu companheiro de equipe, Josko Gvardiol, apareceu esticando a perna para empurrar a bola com a ponta do pé.

O gol foi revisado pelo VAR e validado, dando a impressão de uma vitória tranquila para o principal rival do Arsenal na disputa pelo título.

Mas, no segundo tempo, a partida piorou para o time de Pep Guardiola.

Primeiro, Dominic Calvert-Lewin aproveitou o excesso de confiança do City na construção de jogo para diminuir o placar. Minutos depois, o atacante do Leeds foi derrubado na área por Gvardiol, resultando num pênalti.

A cobrança de Lukas Nmecha foi defendida pelo goleiro Gianluigi Donnarumma, mas a bola sobrou para o próprio atacante alemão, que não desperdiçou a segunda chance.

Quando tudo levava a crer que o placar não mudaria, a bola chegou dentro da área da para Foden, que se posicionou e chutou com força na direção do gol. Apesar da área congestionada, a bola seguiu sua trajetória e entrou rente à trave esquerda, fora do alcance do goleiro brasileiro Lucas Perri.

--- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sábado:

Brentford - Burnley 3 - 1

Manchester City - Leeds 3 - 2

Sunderland - AFC Bournemouth 3 - 2

Everton - Newcastle

(17h00) Tottenham - Fulham

- Domingo:

(09h00) Crystal Palace - Manchester United

(11h05) West Ham - Liverpool

Aston Villa - Wolverhampton

Nottingham - Brighton

(13h30) Chelsea - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 29 12 9 2 1 24 6 18

2. Manchester City 25 13 8 1 4 27 12 15

3. Chelsea 23 12 7 2 3 23 11 12

4. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

5. Aston Villa 21 12 6 3 3 15 11 4

6. Crystal Palace 20 12 5 5 2 16 9 7

7. Brighton 19 12 5 4 3 19 16 3

8. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

9. AFC Bournemouth 19 13 5 4 4 21 23 -2

10. Tottenham 18 12 5 3 4 20 14 6

11. Manchester United 18 12 5 3 4 19 19 0

12. Everton 18 12 5 3 4 13 13 0

13. Liverpool 18 12 6 0 6 18 20 -2

14. Newcastle 15 12 4 3 5 13 15 -2

15. Fulham 14 12 4 2 6 13 16 -3

16. Nottingham 12 12 3 3 6 13 20 -7

17. West Ham 11 12 3 2 7 15 25 -10

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 12 0 2 10 7 27 -20

./bds/bur-dam/dr/aam