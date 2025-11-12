Chet Holmgren tem 'noite perfeita' e Thunder bate Warriors; Utah faz pontuação recorde na NBA

A versatilidade e a precisão de Chet Holmgren fizeram toda a diferença na rodada da noite desta terça-feira na temporada regular da NBA para o Oklahoma City Thunder consolidar uma vitória sem sustos de 126 a 102 sobre o Golden State Warriors, em partida realizada no Paycom Center.

Com uma atuação "iluminada", o ala-pivô converteu todos os seus nove arremessos de quadra, acertou as duas bolas de três pontos e todos os três lances livres. Ele somou 23 pontos e 11 rebotes, ajudando a franquia de Oklahoma a se manter na liderança da Conferência Oeste.

A vitória foi tão tranquila que o astro da noite sequer participou do último quarto do confronto. Após a partida, Holmgren disse estar tão focado em superar o adversário que pensou apenas em definir logo o triunfo.

"Eu não estava realmente prestando atenção", disse ele. "Eu só estava tentando fazer jogadas, vencer a partida. Só percebi isso depois. Mas eu sabia que estava arremessando muito bem e que precisava arriscar mais", comentou.

O técnico do Thunder, Mark Daigneault, foi além e declarou que a movimentação de seu jogador e a criatividade dentro do sistema o ajudaram a ter sucesso. O comandante sentiu que uma atuação excepcional era inevitável dado o desempenho do destaque da partida. "Acho que isso vem se construindo desde o início da temporada", disse.

Quem também se destacou em quadra foi Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 28 pontos e deu 11 assistências, e foi uma das peças fundamentais do sistema ofensivo do Thunder. Com uma campanha quase perfeita, a equipe ostenta 11 vitórias em 12 partidas na Conferência Oeste.

Já os Warriors, que contaram com o retorno de Stephen Cury, até começaram bem e forçaram um equilíbrio no início. Sem força para manter a intensidade, porém, a equipe sucumbiu diante do rival e ocupa apenas o nono lugar do mesmo lado.

UTAH JAZZ TEM PONTUAÇÃO RECORDE NA TEMPORADA

O Utah Jazz não tomou conhecimento do Indiana Pacers no confronto desta terça-feira, pela temporada regular da NBA, e emplacou uma vitória espetacular de 152 a 128, no Delta Center, em noite inspirada de Lauri Markkanen.

O ala anotou 35 pontos, acertou 13 de 19 arremessos e foi letal também nas tentativas de bolas triplas (converteu cinco de sete tiros). O placar estabeleceu ainda a quarta maior pontuação na história da franquia.

O marcador foi tão expressivo que teve a contribuição também de Ace Bailey. Apresentando um bom repertório de enterradas e chutes certeiros de média distância, o jogador assinalou 20 pontos no confronto.

O resultado deixa os vencedores na 10ª colocação do Oeste e tenta ser um divisor de águas na campanha, já que até aqui, a equipe venceu apenas quatro jogos em 11 rodadas. Já o Indiana Pacers vai de mal a pior. Penúltimo colocado no Leste, a equipe tem apenas um triunfo e perdeu dez embates.

KELLY OUBRE DECIDE EM VITÓRIA DOS SIXERS SOBRE OS CELTICS

Em uma rodada que teve seis duelos, o Philadelphia 76ers precisou do talento de Kelly Oubre Jr. para garantir no fim uma apertada vitória de 102 a 100 sobre o Boston Celtics, em encontro realizado no Xfinity Mobile Arena.

A cesta derradeira veio a oito segundos do fim após o herói da partida aproveitar um rebote ofensivo. Justin Edwards foi o cestinha do confronto com 22 pontos pelos Sixers enquanto Jaylen Brown deixou a quadra como o pontuador principal do duelo (24).

Na classificação, o Philadelphia 76ers aparece no sexto posto da Conferência Leste (sete vitórias em 11 jogos), enquanto a franquia de Boston ocupa o modesto 11º lugar do mesmo lado (cinco triunfos em 12 rodadas) nesta temporada regular.

Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira

Acompanhe as partidas desta quarta-feira

