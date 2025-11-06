Cherki, Kolo Muani e Kanté retornam à seleção francesa

Os atacantes Rayan Cherki e Randal Kolo Muani, assim como o meio-campista N'golo Kanté, foram convocados nesta quinta-feira (6) pela seleção da França para os jogos contra Ucrânia e Azerbaijão pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Cherki e Kolo Muani voltam enquanto Ousmane Dembélé e Désiré Doué, que estão lesionados, ficaram fora da lista.

No meio-campo, Adrien Rabiot é desfalque por lesão, assim como Aurélien Tchouaméni. Na ausência de ambos, o técnico Didier Deschamps decidiu convocar o veterano Kanté (34 anos), além de Warren Zaïre-Emery (19).

A França precisa de uma vitória sobre a Ucrânia no dia 13 de novembro, em Paris, para selar sua classificação para o Mundial do ano que vem.

Caso não consigam o resultado, os 'Bleus' terão a última oportunidade de garantir a vaga direta três dias depois, quando visitarão o Azerbaijão.

-- Lista de convocados da seleção da França:

- Goleiros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA).

- Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain/FRA), Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE).

- Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/ASA), Manu Koné (Roma/ITA), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain/FRA).

- Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco/FRA), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Hugo Ekitike (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Christopher Nkunku (Milan/ITA).