Chelsea e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (8), às 17h, pela 11ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.
Escalações para Chelsea x Wolverhampton
Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Caicedo, Estêvão, Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Wolverhampton: Johnstone; Hoever, Bueno, Krejci, Gomes e Bueno; Munetsi, André e João Gomes; Larsen e Hwang. Técnico: interino (não confirmado)
Onde assistir a Chelsea x Wolverhampton
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.