Chelsea e Arsenal se enfrentam neste domingo (30), pela 13ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 13h30min, no Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Chelsea
Chelsea: Sanchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Garnacho e João Pedro; Delap. Técnico: Enzo Maresca
Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice, Saka, Madueke e Eze; Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem para Chelsea x Arsenal
Anthony Taylor (ING).
Onde assistir a Chelsea x Arsenal
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney +.