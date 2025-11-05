Chelsea volta a tropeçar na Champions apesar de gol de Estêvão e amarga empate com o Qarabag

Estêvão teve mais uma bela exibição com a camisa do Chelsea nesta quarta-feira. Atuando no Estádio Tofig Bahramov, no Azerbaijão, o atacante ex-Palmeiras marcou um gol e se esforçou com boas assistências para os companheiros. Porém, o atual campeão mundial não conseguiu transformar boas chances em gol, tropeçou diante do Qarabag e ficou no empate por 2 a 2 pela quarta rodada da fase de liga da Champions.

O tropeço em Baku deixa o Chelsea no meio da tabela da Champions com uma campanha modesta, com sete pontos e apenas duas vitórias. O Qarabag também tem os mesmos sete pontos, mas, para as pretensões da equipe, o desempenho é elogiado.

O próximo jogo do Chelsea na Champions League será contra o Barcelona, no dia 26, em Stamford Bridge. Já o Qarabag visita o Napoli, um dia antes.

Apesar da superioridade em posse de bola, o Chelsea não conseguiu sair do primeiro tempo com um resultado favorável. Tudo parecia caminhar bem quando Estêvão, após drible e chute cruzado dentro da área, inaugurou o placar, aos 16 minutos.

No entanto, o Chelsea não soube segurar a vantagem e viu o Qarabag ser mais agressivo. Aos 29, o cabo-verdiano Leandro Andrade anotou o gol de empate do time do Azerbaijão. Dez minutos depois, Jankovic, de pênalti, virou a partida para os donos da casa.

No segundo tempo, o jogo permaneceu equilibrado. Novamente, o Chelsea se deu bem com um de seus velocistas. Garnacho arrancou pela esquerda e, com um belo chute, empatou a partida, aos 8 minutos.