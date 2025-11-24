Chefe da Federação Internacional diz que João Fonseca pode ser futuro rival de Alcaraz e Sinner

Citado como um tenista que promete rivalizar em um futuro próximo com os principais nomes do circuito internacional da modalidade, o brasileiro João Fonseca despertou a atenção de Ross Hutchins, CEO da Fedração Internacional de Tênis (ITF). O dirigente elogiou a promessa brasileira em entrevista no domingo, 23, à imprensa internacional.

"Alcaraz e Sinner abriram uma vantagem em termos de sucesso, mas há outros jogadores jovens, como (João) Fonseca. Não me surpreenderia se alguém surgisse e desse o seu melhor. Murray e Djokovic realmente se destacaram depois que Nadal e Federer assumiram o protagonismo. Sempre havia pessoas que surgiam. Portanto, não podemos prever o que vai acontecer no próximo ano, mas esses dois (Alcaraz e Sinner) estão em ótima fase e tem sido de tirar o fôlego assistir", afirmou Ross Hutchins.

No cenário atual, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner são os principais nomes do tênis mundial. Ambos dominaram as competições da modalidade ao longo da temporada de 2025. Considerando os oito Grand Slams disputados desde o ano passado, por exemplo, todos terminaram com títulos de Alcaraz ou Sinner (cada um venceu em quatro oportunidades).

João Fonseca iniciou a temporada na 145ª posição do ranking da ATP e encerra o ano na 24ª colocação. Em 2025, o carioca de 19 anos conquistou quatro torneios, entre eles o ATP 500 da Basileia e o ATP 250 de Buenos Aires.

O brasileiro não disputará mais competições oficiais esse ano. Porém, ainda fará uma partida de exibição em Miami, nos Estados Unidos, no dia 8 de dezembro, justamente contra Carlos Alcaraz, número um do ranking.

"O que o João fez é realmente impressionante. Chegar ao top 25 no primeiro ano dele na ATP é algo muito impressionante. Se ele vai alcançar o top 3? Isso será enorme para ele", disse Carlos Alcaraz não escondendo a sua admiração pela evolução do brasileiro.