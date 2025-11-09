Celta de Vigo e Barcelona se enfrentam neste domingo (9), às 17h, pela 12ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio de Balaídos, em Vigo, na Espanha.
Escalações para Celta de Vigo x Barcelona
Celta de Vigo: Villar; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltran, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Zaragoza. Técnico: Claudio Giráldez.
Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsí, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermín, Rashford; Torres. Técnico: Hans Flick.
Arbitragem para Celta de Vigo x Barcelona
Ainda não foi divulgada.
Onde assistir a Celta de Vigo x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.