CBF divulga datas das últimas rodadas e define jogos atrasados do Brasileirão

A CBF confirmou, nesta terça-feira, a tabela detalhada das rodadas 37 e 38 do Brasileirão, além de dois jogos pendentes da 34ª rodada. A definição encerra a última lacuna do calendário e organiza a reta final da competição, que promete disputa intensa tanto pelo título quanto por vagas internacionais e permanência na Série A.
Os jogos atrasados da 34ª rodada ocorrerão no dia 3 de dezembro: Red Bull Bragantino x Vitória, às 19h, no Cícero Souza Marques, e Atlético-MG x Palmeiras, às 21h30, na Arena MRV. A CBF adiou ambos por conta do calendário envolvendo as finais continentais de Palmeiras (Libertadores) e Atlético-MG (Sul-Americana).
A 37ª rodada será dividida em três datas: 2, 3 e 4 de dezembro, com oito partidas distribuídas nesse período. Já a rodada decisiva está marcada para 7 de dezembro, um domingo, com as dez partidas simultâneas às 16h (de Brasília), repetindo o formato tradicional do encerramento.
Entre os duelos que mais chamam atenção estão os envolvidos na disputa pelo título. A Globo transmitirá os penúltimos jogos de Flamengo e Palmeiras, ciente da importância da briga pela liderança, mas a emissora ainda não definiu qual partida exibirá na rodada final, apenas confirmando que deve aguardar o cenário matemático para anunciar sua escolha.
A última rodada também reserva transmissões segmentadas. Flamengo x Mirassol, no José Maria de Campos Maia, será exclusivo do Amazon Prime Vídeo. Já Ceará x Palmeiras contará com Cazé TV, Record e Premiere.
Confira os jogos abaixo:
34ª rodada
03/12 (quarta-feira)
19h
Red Bull Bragantino x Vitória - Premiere
Atlético-MG x Palmeiras - Globo e Première
37ª rodada
02/12 (terça-feira)
19h
Vasco x Mirassol - SporTV e Premiere
21h30
Grêmio x Fluminense - SporTV e Premiere
03/12 (quarta-feira)
19h
Fortaleza x Corinthians - SporTV e Premiere
19h30
Juventude x Santos - Amazon Prime
20h
São Paulo x Internacional - Premiere
Bahia x Sport - Premiere
21h30
Flamengo x Ceará - Globo e Premiere
04/12 (quinta-feira)
Cruzeiro x Botafogo - Record, Cazé TV e Premiere
38ª rodada
07/12 (domingo)
16h
Fluminense x Bahia - Premiere
Botafogo x Fortaleza - Premiere
Corinthians x Juventude - Premiere
Santos x Cruzeiro - Premiere
Mirassol x Flamengo - Amazon Prime
Atlético-MG x Vasco - Premiere
Internacional x Red Bull Bragantino - Premiere
Vitória x São Paulo - Premiere
Ceará x Palmeiras - Record, Cazé TV e Premiere
Sport x Grêmio - Premiere