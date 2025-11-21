CBF divulga áudio do VAR de pênalti para o Corinthians contra o São Paulo: 'Tranco nas costas'

O Corinthians derrotou o São Paulo por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro e o lance que abriu a contagem no clássico teve origem em um pênalti convertido pelo centroavante Yuri Alberto. O árbitro do jogo, Anderson Daronco, não marcou no campo a infração de Ferreira sobre Breno Bidon dentro da área. Aconselhado pelo árbitro de vídeo a revisar o lance, ele, no entanto, confirmou a penalidade. A CBF divulgou o áudio do VAR da disputa.

"Corpo com corpo, não existe prolongamento de braço", disse primeiramente Anderson Daronco, na conversa com o VAR. "Daronco, recomendo revisão do lance por possível penal. Jogador dá um tranco nas costas. Olha o atacante e dá um tranco nas costas dele, tá?", avisou o VAR. Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira foi o responsável pela arbitragem de vídeo do clássico.

Anderson Daronco se dirigiu ao monitor do VAR para analisar a jogada e reviu o lance por câmeras diferentes. "Eu vejo o jogador do Corinthians a todo momento esperando a bola e olhando para a bola. O jogador do São Paulo olha diretamente para o jogador do Corinthians e dá um tranco nas costas. Volto com decisão de pênalti, sem cartão amarelo", afirmou o juiz da partida.

Depois do gol de pênalti de Yuri Alberto, o São Paulo empatou o duelo no segundo tempo, com gol de Tapia. Na sequência do jogo, porpem, Memphis Depay e novamente Yuri Alberto fecharam o placar do clássico em 3 a 1 para o time corintiano.