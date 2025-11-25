CBF anuncia calendário do futebol feminino para 2026 com reformulações; confira as novidades

Com grandes reformulações, a CBF anunciou o calendário para o futebol feminino para 2026 nesta segunda-feira, em evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A partir do ano que vem, o Brasileiro A1 terá mais partidas, a Copa do Brasil ganhará novo formato e haverá aumento de premiações das disputas e auxílio para lactantes. Além disso, a Supercopa do Brasil será disputada em jogo único.

De acordo com o calendário, a elite do futebol feminino brasileiro começa em 15 de fevereiro, enquanto a Copa do Brasil em 22 de abril.

As mudanças na modalidade foram definidas depois de consulta a especialistas, clubes, federações, atletas e o próprio corpo técnico da entidade. Segundo a CBF, as reformulações são estratégicas e buscam fomentar e consolidar o futebol feminino no país, tendo em vista a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil.

Outro ponto destacado na apresentação do calendário foi em relação a valores e prêmios. O campeão da A1 passa a receber R$ 2 milhões e o vice-campeão ficará com R$ 1 milhão. Além disso, cada um dos 18 clubes da primeira divisão tiveram cotas elevadas para R$ 720 mil, resultando na duplicação do valor previsto para a 1ª fase. Os jogos de primeira escolha com transmissão nacional serão contempladas com acréscimo de R$ 20 mil por jogo, abrangendo 27 partidas da 1ª a 4ª fases.

A partir do ano que vem, também será ofertado auxílio para atletas que são mães e estão em fase de lactação. Com isso, elas poderão levar seus filhos para viagens oficiais, com todos os custos de deslocamento pagos pela própria CBF.

Confira as mudanças em cada competição nacional:

Brasileiro feminino A1:

Período de disputa: de 15/02 a 04/10

Participantes: ampliação de 16 para 18 times

R$ 720 mil pela participação, além de R$ 20 mil por cada jogo transmitido em rede nacional

Premiações: R$ 2 milhões para o campeão e R$ 1 milhão para o vice

Aumento de 134 para 167 jogos

Duas vagas na Libertadores 2027

Sem jogos em véspera ou término de Data Fifa

Copa do Brasil feminina:

Período de disputa: 22/04 a 15/11

Formato: quartas, semifinais e final passam a ser ida e volta

Cotas de participação foram dobradas em comparação ao valor anterior

Aumento de 64 para 72 jogos

Entrada dos clubes: A3 na primeira fase, A2 na segunda fase e A1 na terceira fase

66 clubes de 26 estados diferentes, além do Distrito Federal

Transmissão de 100% das partidas no canal da CBF

Supercopa do Brasil:

Período de disputa: 14/03 a 19/09

Formato: Grupo único e turno único na primeira fase (mesmo do A1)

4 vagas para o A1

16 clubes - R$ 360 mil pela participação para cada clube

Aumento de 70 para 134 partidas

Aumento de 13 para 21 datas

Datas base - sábado e quarta-feira

Vaga direta para Copa do Brasil

Brasileiro A3:

Período de disputa: 21/03 a 05/09

Formato: turno e returno na 1ª fase

4 vagas para o A2

32 clubes - R$ 120 mil por participação para cada

Aumento de 78 para 126 partidas

Aumento de 11 para 14 datas

Datas base - sábado

Vaga direta para Copa do Brasil

Períodos de Datas Fifa e competições internacionais são preservados

Brasileirão Sub-20:

Período de disputa: 08/03 a 28/05

Formato: final ida e volta

4 vagas para o A2 24 clubes

Aumento de 85 para 86 partidas

Aumento de 11 para 12 datas

Datas base - quinta e domingo

Transmissão de 100% das partidas no canal da CBF

Brasileirão Sub-17:

Período de disputa: 30/05 a 29/08

Formato: final ida e volta

4 vagas para o A2

24 clubes

Aumento de 85 para 86 partidas

Aumento de 11 para 12 datas

Datas base - sábado