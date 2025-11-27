Esportes

Deu Liga
Notícia

Catalunha, União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia e outras: conheça a história de seleções fora do mapa do futebol mundial; assista ao podcast

Novo episódio fala de equipes de países dissolvidos e de regiões independentes que buscam reconhecimento

Rádio Gaúcha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS