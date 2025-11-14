Casemiro diz quais jogadores são os possíveis próximos líderes da Seleção: "Bons exemplos"

Casemiro está em Londres para o próximo amistoso da Seleção. rafaelribeirorio / CBF/Divulgação

Casemiro voltou a ser chamado para defender a Seleção Brasileira desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe nacional. O meio-campista é um dos líderes do grupo e nome de confiança do treinador italiano.

No ano que vem, a tendência é que Casemiro dispute a terceira Copa do Mundo da carreira. Após o Mundial, o atleta admite que o ciclo na Seleção pode estar próximo do fim. Neste cenário, Casemiro aponta os jogadores que possuem maior perfil de liderança e podem conduzir o Brasil quando o volante deixar de atuar pelo time verde e amarelo.

— Vai chegar um momento que vou ter que passar (o bastão) (risos). E acho que não está muito longe. Mas, sim, tem jogadores que vêm crescendo, evoluindo, principalmente nessa liderança. O Marquinhos, por exemplo, é bastante líder. Se ele quiser, pode jogar mais uma Copa do Mundo — disse Casemiro em entrevista à ESPN.

— O Raphinha é um cara que vem tendo um peso importante. O Bruno Guimarães é outro cara que vem começando. É o capitão do Newcastle, já vem pegando um pouco mais essa liderança. Temos jogadores. Alguns já são os líderes, da minha idade, como o Alisson, que é goleiro e dá para estender um pouco mais. Temos diferentes exemplos, diferentes líderes, mas bons exemplos — prosseguiu o meio-campista.

Casemiro já tinha sido comandado por Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid. Nas seis partidas do Brasil com o italiano, o volante atuou em cinco, todas como titular. No outro compromisso, ele estava suspenso.

— Voltei a jogar, esse foi o ponto. Voltei a atuar, jogar bem. Todo jogador sonha em estar na seleção. Esse é meu propósito: voltar a jogar bem. Voltar para a Seleção sempre é o propósito de todo jogador — complementou.