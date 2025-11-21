Carol Solberg e Rebecca superam vice-campeãs olímpicas e estão na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia

As brasileiras Carol Solberg e Rebecca estão nas semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália.
Nesta sexta-feira (21), elas confirmaram a classificação com uma grande vitória diante das vice-campeãs em Paris-2024, as canadenses Melissa Humaña-Paredes e Brandie Wilkerson.
Em um jogo tenso, Carol e Rebecca se impuseram em três sets, parciais de 21/17, 18/21 e 15/9 e agora aguardam a definição de suas adversárias em busca de um lugar na decisão. Elas irão enfrentar as vencedoras do confronto entre as estadunidenses Kristen Nuss e Taryn Kloth e Julia Donlin e Lexy Denaburg.
A semifinal está marcada para o sábado (22), às 6h30min (de Brasília).
Com a vitória de Carol Solberg e Rebecca, o Brasil já tem uma medalha garantida no Mundial, já que na outra semifinal, Thâmela e Vic vão enfrentar as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova.