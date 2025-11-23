Carol Soberg e Rebecca conquistam o bronze no Mundial de Vôlei de Praia

Rebecca (E) e Carol Solberg (D) comemoram pódio. Volleyball World / Divulgação

Carol Solberg e Rebecca venceram o duelo brasileiro com Thâmela e Vic por 2 a 0 (21/18 e 22/20) e conquistaram a medalha de bronze do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália.

As duas parcerias brasileiras chegaram ao torneio como favoritas ao título, já que ocupam neste momento as duas primeiras posições do ranking mundial.

Esta foi a sétima medalha de bronze do Brasil na história da competição e o 19º pódio, com mais seis ouros e seis pratas.

— Foram dias incríveis aqui em Adelaide. Amamos a Austrália. É um país maravilhoso. Jogo há muito tempo e adoro estar em quadra. É isso que me faz sempre acreditar. Amo isso. Amo o que sinto quando estou dentro da quadra. Estou muito feliz — disse Carol Solberg,

Letãs campeãs

Na disputa do título, as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova venceram as estadunidenses Kristen Nuss e Taryn Kloth Brasher por 2 a 1, parciais de 21/15, 15/21 e 15/11, e garantiram a medalha de ouro.

Final sueca no masculino

A medalha de ouro masculina já era da Suécia e só faltava a definição dos campeões, que foram os atuais campeões olímpicos David Ahman e Jonatan Hellvig. Eles venceram Jacob Nilsson e Elmer Andersson por 25/23 e 25/19 e garantiram o primeiro título do país em mundiais.