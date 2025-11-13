Carlos Alcaraz x Lorenzo Musetti hoje: horário e onde assistir ao jogo pelo ATP Finals

Alcaraz e Musetti duelam nesta quinta-feira em Turim. Montagem com fotos de MARCO BERTORELLO / AFP

Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti se enfrentam nesta quinta-feira (13), não antes das 16h30min, pela fase de grupos do ATP Finals. A partida da terceira rodada será disputada na quadra Pala Alpitour, em Turim, na Itália.

O espanhol venceu as duas partidas que fez e uma nova vitória será importante porque irá garanti-lo no topo do ranking mundial em 2025. Mesmo que Jannik Sinner vença o ATP Finals, não haverá mudança de posição.

No caso de Musetti, uma vitória garante a classificação para a semifinal do torneio, entre os dois do Jimmy Connors Group. Alcaraz já tem vaga assegurada.

Onde assistir?

A ESPN 2 e o Disney+ transmitem as partidas do ATP Finals

Agenda ATP Finals