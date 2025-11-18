Carlos Alcaraz anuncia que não vai disputar a Copa Davis por uma lesão

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira (18) que não disputará o Final 8 da Copa Davis em Bolonha, Itália, devido a lesão muscular.

"Sinto muitíssimo anunciar que não vou poder jogar pela Espanha na Copa Davis em Bolonha... Tenho um edema no isquiotibial da perna direita e a recomendação médica é não competir", escreveu o espanhol na rede social X, dois dias após a derrota na decisão do ATP Finals de Turim para o italiano Jannik Sinner, número 2 do ranking mundial.

A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou a ausência de Alcaraz e anunciou que o país disputará a fase final da Copa Davis com Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño e Marcel Granollers.

A ausência de Alcaraz encerra uma temporada brilhante, na qual o tenista de 22 anos (completará 23 em maio) conquistou oito títulos, incluindo dois Grand Slams (Roland Garros e US Open), além de ter retornado ao topo do ranking após uma grande disputa com Sinner.