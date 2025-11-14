Esportes

Relíquias do futebol
Notícia

Camisas e chuteira assinadas por Neymar e ídolos de Grêmio e Inter serão leiloadas em jantar beneficente na Capital

Promovido pelos Institutos Sou de Fazer, Lance de Craque e Geração Tricolor, evento ocorre na próxima quinta (20)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS