Camisas e chuteira assinadas por Neymar e ídolos de Grêmio e Inter serão leiloadas em jantar beneficente na Capital

Itens assinados por Kannemann e D'Alessandro estão na lista. Jefferson Botega / Agencia RBS

A segunda edição do Jantar e Leilão Beneficente em Porto Alegre reunirá peças únicas do futebol gaúcho e brasileiro. Promovido pelos Institutos Sou de Fazer, Lance de Craque e Geração Tricolor, o evento ocorre na próxima quinta (20), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil, no bairro Moinhos de Vento.

Dentre os destaques estão: camisa autografada por Neymar, medalha de Libertadores de Rafael Sobis, camisas de Grêmio e Inter assinadas por Kannemann e D’Alessandro, uma chuteira do zagueiro gremista, além de uma camiseta do PSG de Nenê, hoje no Juventude, e mais de 25 relíquias do futebol brasileiro. Toda a renda arrecadada — incluindo os lances dados pelos itens históricos — será destinada integralmente aos projetos sociais mantidos pelos institutos organizadores.

Além das camisas e objetos ligados a ídolos do esporte, o leilão terá itens especiais, como o Chimas Magnum, corte premium de vinho elaborado a partir de 12 vinícolas e três safras, engarrafado em edição numerada.

Em 2024, a ação arrecadou mais de R$ 320 mil, valor que permitiu ampliar iniciativas em educação, inclusão e esporte. Agora, com o reforço de peças exclusivas e da mobilização conjunta das entidades, a expectativa é superar esse resultado.

Institutos organizadores

O Lance de Craque, por exemplo, já destinou mais de R$ 4 milhões a cerca de 40 instituições desde sua criação, e inaugurou em 2025 uma escola de esportes em parceria com a Fundação Pão dos Pobres, atendendo 120 crianças e adolescentes. O Instituto Geração Tricolor segue ampliando projetos de inclusão na região da Arena do Grêmio, enquanto o Sou de Fazer mantém ações de impacto social voltadas para comunidades vulneráveis.

Os ingressos custam R$ 436,50, com open food e open bar, e estão disponíveis neste link.

Tudo sobre o II Jantar e Leilão Beneficente