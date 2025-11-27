Camavinga revela torcida pelo Flamengo na final da Libertadores por causa de Vini Jr

A decisão entre Palmeiras e Flamengo, que será realizada neste sábado, em Lima, no Peru, vem despertando interesse até mesmo nos jogadores dos grandes clubes europeus. Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid e companheiro de Vini Jr, declarou a sua torcida pelo time carioca.

Em entrevista concedida ao canal TVT Sports, o atleta admitiu que a preferência pelo rubro-negro se deve à grande amizade que tem por Vini Jr, que foi revelado na Gávea.

"Sou cria, muito cria. Se Vini vai, eu também vou. Sou Flamengo, vermelho e preto", comentou o atleta em um tom bem humorado sobre a decisão da Libertadores.

Camavinga já esteve no Rio em companhia do atacante brasileiro e essa visita ajudou o atleta a se decidir pelo Flamengo. Ele, inclusive, participou de uma partida beneficente organizada pelo Instituto do camisa 7 do Real.