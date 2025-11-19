Busquets: 'Estou aproveitando os últimos momentos'

Apesar de estar vivendo seus últimos momentos como jogador profissional, o meio-campista espanhol Sergio Buequets disse nesta quarta-feira (19) que está aproveitando o final de sua carreira no Inter Miami, que no próximo fim de semana jogará a semifinal da Conferência Leste da MLS.

Busquets, que em setembro anunciou que vai se aposentar ao final da temporada norte-americana, pode pendurar as chuteiras já neste domingo, caso o Inter não vença o FC Cincinnati.

"Desde o anúncio, sabia que cada vez faltava menos", disse o jogador em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube da Flórida.

"O importante é ter a consciência tranquila e estar seguro da decisão. Estou aproveitando os últimos momentos", acrescentou.

O Inter Miami voltará a jogar depois da pausa da data Fifa e visitará o Cincinnati no TQL Stadium para se classificar pela primeira vez a uma final de conferência.

O time dirigido pelo técnico argentino Javier Mascherano retornou aos treinos na segunda-feira e contou com seus principais jogadores, entre eles o astro Lionel Messi.

"Esperamos um jogo muito difícil", disse Busquets, terceiro jogador com mais jogos (113) na história do Inter Miami. "Eles são muito fortes em casa e estão muito bem há vários anos. Vai ser um desafio para nós".

"Não vou ser hipócrita e comparar este desafio com outros mais importantes, mas estou muito motivado. É um orgulho participar do crescimento do clube com os companheiros", acrescentou o espanhol.