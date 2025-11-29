Bruno Henrique e Danilo serão titulares no Flamengo; Carlos Miguel confirmado no gol do Palmeiras

Flamengo e Palmeiras confirmaram suas escalações para a final da Copa Libertadores deste sábado (29), no Estádio Monumental, em Lima: Bruno Henrique e Danilo serão titulares pelo time carioca, enquanto Carlos Miguel será o goleiro do Verdão.

A partida estava marcada para as 18h (horário de Brasília), mas foi anunciado no estádio que o início seria atrasado em 15 minutos, sem explicações.

Bruno Henrique, de 34 anos, foi escolhido pelo técnico Filipe Luís como centroavante do Flamengo devido à lesão de Pedro. O colombiano Jorge Carrascal e Samuel Lino jogarão pelas pontas, com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta como meia-atacante.

Danilo, por sua vez, fará dupla com Léo Pereira na zaga.

Léo Ortiz, apesar de ter acelerado sua recuperação de uma lesão no tornozelo direito nos últimos dias, ficará no banco de reservas.

Enquanto isso, no Palmeiras, Carlos Miguel mantém a titularidade no gol, após a possibilidade do retorno de Weverton, que sofreu uma fratura na mão na sexta-feira.

Não há surpresas no time titular do técnico português Abel Ferreira, com uma defesa de três homens e Vítor Roque e o argentino José Manuel López no ataque.

O vencedor será o primeiro clube brasileiro a conquistar a Copa Libertadores quatro vezes.

Escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo - Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Joaquín Piquerez - José Manuel López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.