Brasília vence o Flamengo e derruba último invicto do NBB

Corvalán teve atuação decisiva para o Brasília. Paula Reis / Flamengo/Divulgação

A temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) não tem mais nenhum time invicto. Líder da competição, o Flamengo foi derrotado, nesta quinta-feira (20), pelo Brasília Basquete, por 85 a 83.

A derrota em casa da equipe do Rio de Kaneiro deu fim a uma sequência de 10 vitórias seguidas. Mesmo com a revés, o time carioca segue na liderança da competição.

O Flamengo é seguido na tabela pelo Minas Tênis Clube e pelo próprio Brasília, que venceu sua oitava partida em 10 atuações.

Como foi o jogo

O jogo, disputado no Ginásio do Maracanãzinho, foi marcado por alternâncias na liderança, arremessos decisivos e uma atmosfera de final. O confronto ganhou contornos épicos nos segundos finais, quando Brunão recebeu o passe de Kevin Crescenzi e subiu para uma enterrada, em uma jogada desenhada na prancheta do técnico Dedé Barbosa a dois segundos do fim da partida.

Com 22 pontos, o armador argentino Facundo Corvalán foi o cestinha da partida. O Brasília ainda contou com 17 pontos e oito rebotes do ala-armador Kevin Crescenzi, 15 pontos do ala-pivô Rafael Paulichi e 11 pontos, sete assistências e cinco rebotes do ala-armador Matheus Buiú.

— O nosso time foi montado para jogos assim. Queremos e vamos brigar nas cabeças. Batemos os dois últimos invictos, o Minas em casa e agora o Flamengo na casa deles. Mas queremos mais, não estamos satisfeitos e vamos atrás disso. O campeonato é longo, temos que progredir ainda mais, temos de manter essa constante e melhorar mais ainda — afirmou Brunão, autor de seis pontos e seis assistências.

No Flamengo, o ala-pivô estadunidense Markeith Cummings fez 19 pontos, um a mais que o ala Gui Deodato.

Outros resultados da rodada