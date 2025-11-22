Brasileiros se enfrentam por vaga na final do Challenger Florianópolis

Heide é o número 309 do mundo. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

Os paulistas Gustavo Heide e Daniel Dutra Silva irão se enfrentar em uma das semifinais do ATP Challenger 75 de Florianópolis. Nesta sexta-feira (21), eles venceram seus confrontos pelas quartas de final e se enfrentam nosábado (22), às 10h30, em busca da vaga na decisão.

Heide abriu a rodada com uma atuação dominante diante do argentino Nicolas Kicker, cabeça de chave número 7, que se retirou da partida após alegar pressão baixa, quando o placar marcava 6/2 e 5/1 para o brasileiro.

— Fiz um grande jogo hoje. Consegui executar tudo que trabalhei com meu treinador e não dei espaço para ele entrar no jogo. Foi minha melhor atuação no torneio até agora. Venho evoluindo a cada rodada e sigo confiante para a semifinal— disse o 309º do ranking mundial da ATP.

Logo depois, Dutra Silva venceu o argentino Guido Justo por 7/5 e 6/1.

Daniel Dutra é o 357º do mundo. Luiz Cândido / CBT/Divulgação

— O primeiro set foi bem duro. Abri 3/0, depois diminuí um pouco a intensidade, mas consegui fechar. No segundo set, impus meu ritmo e construí uma boa vantagem. Foi um dos meus melhores jogos na semana. Jogar em casa, com o apoio da torcida, faz muita diferença — comento o jogador de 37 anos.

A outra semifinal será entre o argentino Andrea Collarini e o boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

Collarini eliminou o gaúcho Eduardo Ribeiro por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5, enquanto Prado Ángelo bateu o paulista Pedro Sakamoto por 6/4 e 7/5.