Brasileiros Giovanni Vianna e Wallace Gabriel ficam fora do pódio da Copa do Mundo de Skate Street 

Giovanni foi quinto. Julio Detefon / CBSK/Divulgação

Os brasileiros Giovanni Vianna e Wallace Gabriel não conseguiram um lugar no pódio da etapa de Kitakyushu, no Japão, da Copa do Mundo de Skate Street.

Neste domingo (30), as finais reuniram os oito melhores skatistas de cada categoria. Cada um teve direito de realizar três voltas e três manobras, valendo como nota final a somatória da volta e da manobra de maior pontuação.

Com 75.25 na segunda volta e 88.15 na segunda manobra, totalizando 163.40 pontos, Giovanni terminou na quinta colocação. Já Wallace teve como pontuação final a nota 67.05, conquistada na primeira volta, o que lhe deixou em oitavo lugar.

O pódio foi 100% formado pelos japoneses. O ouro foi para Sora Shirai (170.27), a prata ficou com Kairi Netsuke (169.78) e o bronze com Yukito Aoki (165.91).

Feminino

Assim como na disputa masculina, a feminina também teve predominância japonesa. As skatistas locais ficaram com as duas primeiras colocações, com Ibuki Matsumoto e Yumeka Oda, respectivamente. A australiana Chloe Covell terminou em terceiro.

Confira os resultados finais:

Masculino:

1º - Sora Shirai (JAP) - 170.27

2º - Kairi Netsuke (JAP) - 169.78

3º - Yukito Aoki (JAP) - 165.91

4º - Matías Dell Olio (ARG) - 164.56

5º - Giovanni Vianna (BRA) - 163.40

6º - Deivid Tuesta Mota (PER) - 134.17

7º - Juni Kang (COR) - 113.36

8º - Wallace Gabriel (BRA) - 67.05

Wallace Gabriel terminou em oitavo. Julio Detefon / CBSK/Divulgação

Feminino: