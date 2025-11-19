Brasileiros avançam às oitavas de final do Mundial de Vôlei de Praia

André Stein bloqueia ataque de Tim Berger. Volleyball World / Divulgação

O Brasil garantiu a presença de duas parcerias nas oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália. Nesta quarta-feira (19), Evandro e Arthur Lanci e André Stein e Renato.

André Stein e Renato eliminaram os austríacos Timo Hammarberg e Tim Berger, com parciais de 21/15 e 21/14 e agora vão encarar os suecos Jacob Nilsson e Elmer Andersson, que eliminaram os alemães Paul Henning e Lui Wüst por 23/21 e 21/17. O jogo está marcado para quinta-feira (20), às 6h (de Brasília).

Parceiro de André Stein na conquista do título mundial de 2017, Evandro também busca sua segunda medalha de ouro no torneio, desta vez ao lado de Arthur Lanci.

Arthur Lanci ataca contra bloqueio de Ben O'Dea. Volleyball World / Divulgação

Na segunda fase, a parceria brasileira passou neo-zelandeses Bradley Fuller e Ben O'Dea por 21/15, 17/21 e 25/23. Foi a quarta vitória deles em quatro jogos no torneio.

Os rivais das oitavas serão os suíços Marco Krattiger e Leo Dillier, que venceram os holandeses Stefan Boermans e Yorick De Groot por 21/14 e 21/19. O confronto deve acontecer na quinta-feira, à 1 hora da madrugada, pelo horário brasileiro.