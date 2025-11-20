Brasileiro Pedro Silvestre é finalista do individual geral do Mundial Júnior de Ginástica Artística

Pedro será um dos 24 finalistas. Thomas Schreyer / CBG/Divulgação

O brasileiro Pedro Silvestre está classificado para a final do individual geral do Campeonato Mundial Júnior de Ginástica Artística. Nesta quinta-feira (20), em Manila, nas Filipinas, o ginasta do Centro Olímpico (SP) terminou na 27ª colocação e, como cada país só pode ter dois atletas entre os 24 finalistas ficou com a vaga, já que Japão, China, França e Grã-Bretanha tiveram mais de dois em um dos 24 primeiros lugares.

Pedro teve seu melhor desempenho nas argolas, em que ficou com a 21ª melhor nota (12,366). Seu pior resultado aconteceu no solo, em que fez 11,766 e terminou em 78º.

O ginasta de 18 anos ainda foi o 24º colocado (12,833) nas barras paralelas; 31º no cavalo com alças (12,433); 34º no salto sobre a mesa (13,400); e 36º na barra fixa (12,500). Na soma dos seis aparelhos, Pedro Silvestre fez 75,298.

A liderança ficou com o russo Arsenii Dukhno, que totalizou 82,065 contra 80,698 do chinês Lanbin Yang e 80,631 do japonês Nao Ojima.

Mais dois brasileiros participaram da fase qualificatória. Felipe Ma e Ivan Oliveira, ambos do Minas Tênis Clube (MG), finalizaram em 53º e 58º lugar, respectivamente.

A final do individual geral acontecerá no sábado (22), às 4h da manhã (de Brasília).

Equipes

A equipe brasileira que competiu em Manila. Thomas Schreyer / CBG/Divulgação

Na disputa por equipes, a China levou o ouro. Chengcheng Wang, Lanbim Yang e Ao Zheng totalizaram 163,095 pontos contra 162,429 do Japão, prata, e 162,320 dos Estados Unidos, que ficaram com o bronze.