Brasileiro Manoel Messias vence etapa chilena da Copa do Mundo de triatlo

Manoel Messias venceu etapa no Chile. Wagner Araujo / World Triathlon/Divulgação

O brasileiro Manoel Messias venceu neste domingo (2), pela segunda vez na carreira, a etapa da Copa do Mundo de Triatlo, de Viña del Mar. no Chile.

A vitória veio com uma dose extra de emoção. Apenas o 25º mais rápido nos 750 metros da natação, Messias precisou ser o mais veloz nos 18,5 km do ciclismo e nos 5 km de corrida para ficar com o título, repetindo o resultado de 2023.

O cearense de 28 anos iniciou o último terço da prova na 24ª colocação – e a 19 segundos do líder –, quando a recuperação na prova ficou mais nítida. Veloz desde o primeiro quilômetro na corrida, ele alcançou o pelotão da frente e entrou de vez na briga por um lugar no pódio.

Nos metros finais, já ao lado do português João Nuno Batista e do espanhol David Cantero, arrancou para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

— Muito feliz por esta segunda vitória em Viña Del Mar. Eu me senti bem durante toda a prova, mas, na verdade, fiquei um pouco surpreso com o resultado. (Quando iniciei a corrida), não acreditava que podia ganhar. Sabia que estava correndo rápido, tratei de encurtar o gap para os adversários, me estabilizar e aí dar todo o gás no sprint final — disse Messias, que foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e ouro em Santiago em 2023.

Resultado final:

1º - Manoel Messias (BRA) - 49min38seg

2º- João Nuno Batista (POR) - 49min39seg

3º - David Cantero (ESP) - 49min43seg

4º - Tom Richard (FRA) - 49min49seg

5º - Resse Vannerson (EUA) - 49min52seg

Demais brasileiros:

34º - Antônio Bravo Neto - 51min14seg

36º - Kauê Willy - 51min25seg

59º - Vinícius Avi Santana - 54min56seg