Brasileiras perdem nas semifinais e vão se enfrentar na disputa do bronze do Mundial feminino de Vôlei de Praia

Vic (E) e Thâmela (D) cometeram muitos erros na semifinal. Volleyball World / Divulgação

O sonho brasileiro de voltar a ter duas duplas na decisão do Campeonato Mundial feminino de Vôlei de Praia foi encerrado, neste sábado (22), após Thâmela/Vic e Carol Solberg/Rebecca perderem as semifinais da edição 2025, em Adelaide, na Austrália. Agora, as duas parcerias irão se enfrentar na disputa da medalha de bronze, no domingo (23), às 2h30 (de Brasília).

Na primeira partida, Thâmela e Vic, que são as líderes do ranking mundial, foram superadas pelas letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, bicampeãs europeias em 2019 e 2022, que marcaram tranquilos 21/10 e 21/16 e garantiram uma medalha inédita para a Letônia.

— Não podemos ficar pensando no resultado, porque ainda temos uma disputa de medalha (de bronze). Então é importante que a gente mantenha a concentração e esqueça o jogo de hoje, que foi atípico, jogamos abaixo tecnicamente e isso dificultou bastante, no início dos dois sets e quando um time joga com um placar mais elástico, logo no começo (do set), isso dá uma tranquilidade e coloca uma pressão a mais no time que está atrás e obriga a forçar o saque e nós não conseguimos executar o que estava planejado, muito em função do nosso sistema ofensivo — comentou o técnico Marco Char em referência aos 15 pontos assinalados em ataque, contra 23 das letãs.

Carol Solberg e Rebecca levam virada

Carol Solberg e Rebecca durante a partida semifinal. Volleyball World / Divulgação

Já Carol Solberg e Rebecca, que ocupam a segunda posição no ranking, foram superadas pelas estadunidenses Kristen Nuss e Taryn Kloth Brasher, que foram bronze na última edição do Mundial em 2023.

As brasileiras levaram a melhor em um primeiro set equilibrado, marcando 21 a 19, com destaque para quatro pontos de saque.

Mas a dupla dos Estados Unidos virou o placar e dominou os dois sets seguintes. No segundo, Nuss e Brasher abriram grande vantagem e no final souberam controlar a reação de Carol e Rebecca, que conseguiram encostar no marcador, mas foram superadas por 24 a 22.

O terceiro set foi de amplo domínio das estadunidenses, que contaram com diversos erros das brasileiras e marcaram 15 a 6.

— É um Mundial. Sabíamos que não seria fácil. Estamos jogando bem, o time dos EUA é um timaço e vai fazer um grande final contra a Letônia. São dois times que estão (jogando) há muito tempo juntos e eu espero que amanhã (domingo) a gente faça um grande jogo na disputa da medalha de bronze — comentou a técnica de Carol e Rebecca, Letícia Pessoa.

Final sueca no masculino

Sem o Brasil nas semifinais, a final masculina foi definida com duas duplas da Suécia na briga pelo ouro.

Os atuais campeões olímpicos David Ahman e Jonatan Hellvig irão enfrentar Jacob Nilsson e Elmer Andersson.