Brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto são campeãs de duplas do WTA 125 de Cali

Pigossi (E) e Candiotto (D), campeãs na Colômbia. Kia Open / Divulgação

As brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto são as campeãs de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia. Neste sábado (1º), elas venceram as principais favoritas do torneio, a italiana Nicole Fossa e a georgiana Ekaterine Gorgodze, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/1.

Com a vitória, Pigossi chegou ao 45º título de duplas na carreira e o segundo de nível 125, após vencer em Florianópolis no ano passado.

Já Ana Candiotto ganhou o seu 14º título, sendo este o mais importante troféu de duplas como profissional.