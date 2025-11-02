Brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto são campeãs de duplas do WTA 125 de Cali

As brasileiras Laura Pigossi e Ana Candiotto são as campeãs de duplas do WTA 125 de Cali, na Colômbia. Neste sábado (1º), elas venceram as principais favoritas do torneio, a italiana Nicole Fossa e a georgiana Ekaterine Gorgodze, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/1.
Com a vitória, Pigossi chegou ao 45º título de duplas na carreira e o segundo de nível 125, após vencer em Florianópolis no ano passado.
Já Ana Candiotto ganhou o seu 14º título, sendo este o mais importante troféu de duplas como profissional.
O título na Colômbia irá colocar Laura Pigossi no melhor ranking da carreira, o 83º nas duplas. Já Candiotto passará a ser a número 230, dando um salto de 78 postos para atingir a melhor posição como profissional.