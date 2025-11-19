Brasileiras confirmam favoritismo e estão nas oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Cabeças de chave número 1 e 2 do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, as duplas brasileiras Thâmela/Vic e Carol Solberg/Rebecca confirmaram o favoritismo e estão classificadas para as oitavas de final.
Líderes do ranking, Thâmela e Vic conquistaram a quarta vitória e seguem com 100% de aproveitamento. Com parciais de 21/17, 15/21 e 19/17, elas eliminaram as francesas Lézana Placette e Alexia Richard.
As próximas rivais serão as ucranianas Tetiana Lazarenko e Daria Romaniuk, que venceram as japonesas Asami Shiba e Reika Murakami por 21/19 e 22/20.
Na fase inicial em Adelaide, sede do Mundial, as brasileiras enfrentaram as ucranianas e venceram por 2 sets a 1. O reencontro acontecerá nesta quinta-feira (19) à meia-noite.
Carol Solberg e Rebecca superaram as australianas Jasmine Fleming e Stefanie Fejes por 21/14 e 21/18 e também seguem invictas.
Em busca de vaga nas quartas de final, as brasileiras vão encarar as alemãs Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne, que derrotaram as tchecas Markéta Szvozilová e Marie-Sára Stochlová por 16/21, 21/18 e 15/11. O jogo está programado para quinta, às 5h30min da manhã.
Uma terceira dupla brasileira já havia se classificado. As atuais campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, que vão enfrentar as estadunidenses Julia Donlin e Lexy Denaburg, nesta quinta à 1h da manhã (de Brasília).