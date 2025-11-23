Brasil x Portugal pela semifinal da Copa do Mundo sub-17: saiba o horário, escalações e onde assistir

A seleção brasileira sub-17 entra em campo nesta segunda-feira (24), às 13h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo da categoria. O adversário será Portugal, no Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar.
O vencedor garante vaga na decisão, que será disputada sexta-feira (27), às 13h.
Escalações
Brasil: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon, A. Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci
Portugal: R. Cunha; Banjaqui, Chelmik, M. Furtado, J. Neto; R. Quintas, Bernardo, M .Mide; D. Cunha, Stevan, Anisio. Técnico: Manuel Albino
Onde assistir
SporTV, CazéTV, Globoplay e Fifa+ anunciam a transmissão.