Brasil x Paraguai pela Copa do Mundo sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A seleção brasileira sub-17 enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira (14), às 12h45min (horário de Brasília), no Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar. O duelo é válido pela segunda fase da Copa do Mundo sub-17.
Escalações para Brasil x Paraguai
Brasil: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Vitor Hugo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago (Luis Pacheco) e Felipe Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.
Paraguai: Matias Fernandez; Thiago Aranda, Leo Cristaldo, Mauro Coronel e Tobias Acosta; Carlos Franco, Jhosias Campss (Adam Ledesma), Aldo Sanabria; Thiago Vera, Pedro Villalba e Mauricio de Carvalho. Técnico: Mariano Uglessich.
Arbitragem para Brasil x Paraguai
- Ainda não divulgada.
Onde assistir a Brasil x Paraguai
- SporTV, CazéTV, Globoplay e Fifa+ anunciam a transmissão.