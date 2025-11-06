Brasil x Indonésia pela Copa do Mundo sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Brasil x Indonésia: tudo sobre o jogo da segunda rodada da Copa do Mundo sub-17. Arte GZH

A seleção brasileira sub-17 enfrenta a Indonésia nesta sexta-feira (7), às 12h45min (horário de Brasília), no Aspirzone Stadium, em Doha, no Catar.

O duelo é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo sub-17. Na estreia, os brasileiros golearam Honduras por 7 a 0.

Escalações para Brasil x Indonésia

Brasil: João Pedro; Angelo, Vitão, Luis Eduardo e Arthur Ryan; Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnica: Dudu Patetuci.

Indonésia: Gasemi; Tanjung, Lee, Panji, Baker e Azkairawan; Fadly Alberto, Florasta, Alfaro e Gholy; Firkatullah. Técnico: Nova Arianto.

Arbitragem para Brasil x Indonésia

Ainda não divulgado pela Fifa.

Onde assistir a Brasil x Indonésia

Prime Video, CazéTV, Disney+ e Fifa+ anunciam a transmissão.

Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17

A competição começa nesta segunda (3) e vai até 27 de novembro, no Catar, e marca nova era para o torneio: assim como na edição principal, pela primeira vez terá 48 seleções.

Os países foram distribuídos em 12 grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro da chave, e avançam ao mata-mata os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros.