Brasil x Honduras pela Copa do Mundo sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A seleção brasileira sub-17 enfrenta Honduras na terça (4), às 9h30min, no Aspirzone Stadium, em Doha, no Catar.
O duelo é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo sub-17.
Escalações para Brasil x Honduras
Brasil: João Pedro; Angelo, Arthur Ryan, Luis Eduardo e Lucas Ramon; Zé Lucas, Tiago e Gabriel Mec; Andrey, Kayke e Dell. Técnica: Dudu Patetucci.
Honduras: Fuentes; Morales, Martin, Medina e Arzu; Amado, Cortes, Arana e Palacios; Reys, Flores e Suazo. Técnico: José Canales.
Arbitragem para Brasil x Honduras
- Ainda não divulgado pela Fifa.
Onde assistir a Brasil x Honduras
- Prime Video, CazéTV, Disney+ e Fifa+ anunciam a transmissão.
Fórmula de disputa da Copa do Mundo sub-17
A competição começa nesta segunda (3) e vai até 27 de novembro, no Catar, e marca nova era para o torneio: assim como na edição principal, pela primeira vez terá 48 seleções.
Os países foram distribuídos em 12 grupos com quatro times cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro da chave, e avançam ao mata-mata os dois melhores de cada grupo, além dos oito melhores terceiros.
- Grupo A: Catar, Itália, África do Sul, Bolívia;
- Grupo B: Japão, Marrocos, Nova Caledônia, Portugal;
- Grupo C: Senegal, Croácia, Costa Rica, Emirados Árabes Unidos;
- Grupo D: Argentina, Bélgica, Tunísia, Fiji;
- Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haiti, Egito;
- Grupo F: México, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Suíça;
- Grupo G: Alemanha, Colômbia, Coreia do Norte, El Salvador;
- Grupo H: Brasil, Honduras, Indonésia, Zâmbia;
- Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tadjiquistão, Tchéquia;
- Grupo J: Paraguai, Uzbequistão, Panamá, Irlanda;
- Grupo K: França, Chile, Canadá, Uganda;
- Grupo L: Mali, Nova Zelândia, Áustria, Arábia Saudita.