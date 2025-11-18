Brasil x França hoje pela Copa do Mundo sub-17: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A seleção brasileira sub-17 enfrenta a França nesta terça-feira (18), às 10h30min (horário de Brasília), no Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-17.
Escalações para Brasil x França
Brasil: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon, Deirck Araújo; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.
França: Illan Jourdren; Nassoko, Lomet, Mbemba; Bohui, Believe Munongo, Abdoulaye Camara, Lucas Batbedat; Lesueur, Batola e Antoine Valero. Técnico: Lionel Rouxel.
Onde assistir a Brasil x França
- SporTV, Cazé TV, Globoplay e Fifa+ anunciam a transmissão.