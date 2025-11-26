Brasil x Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete: onde assistir e horário

Brasil fará sua estreia na competição. FIBA Americas / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete inicia nesta quinta (27) sua caminhada rumo à Copa do Mundo, que acontecerá no Catar em 2027. O time do técnico Aleksandar Petrovic enfrenta o Chile, na cidade de Valdívia, localizada a 848 km da capital Santiago. A partida ocorre às 20h10 (de Brasília).

O confronto com os chilenos é válido pelo Grupo B, que ainda tem Colômbia e Venezuela, que se enfrentam em Cali. Estas mesmas partidas voltarão a acontecer no domingo (30), mas com mando de quadra de brasileiros e venezuelanos.

Leia Mais Doncic e LeBron lideram Lakers na vitória sobre Clippers e garantem vaga do grupo na NBA Cup

Para esta primeira janela de Eliminatórias, Petrovic terá alguns desfalques. Yago Mateus e Márcio jogam a Euroliga e não foram liberados, assim como Gui Santos, que está em início de temporada da NBA.

Outros jogadores que ficaram de fora da convocação foram Bruno Caboclo, que se recupera de cirurgia na coluna, Vítor Benite, poupado por opção da comissão técnica, assim como Tim Soares e Didi Louzada, que estão fora, evitando desgaste por viagens longas desde Japão e Austrália, respectivamente.

Um desfalque de última hora foi Reynan, do Mexico City Capitanes, que disputa a G League (liga de desenvolvimento da NBA), que sofreu uma lesão muscular e foi substituído ala-armador Daniel Von Haydin, destaque do Brasília Basquete no NBB.

Como serão disputadas as Eliminatórias

Gui Deodato é um dos destaques da seleção. FIBA Americas / Divulgação

As Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo tem 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro, cada. As três melhores se classificam para a segunda fase, onde elas serão agrupadas em dois grupos de seis.

Os classificados para o Mundial serão sete. As vagas ficarão com os três primeiros colocados de cada um dos dois grupos da segunda fase e mais o melhor quarto colocado.

A seleção brasileira está no Grupo C, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo A, que tem Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Nesta nova etapa, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram na fase anterior.

Leia Mais Vasco perde a 12ª seguida e segue sem vencer no NBB

Confira a tabela do Brasil na 1ª fase:

27/11/2025 - Chile x Brasil

30/11/2025 - Brasil x Chile

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil

Veja os convocados Brasil para jogos contra o Chile

Alexey Borges - Flamengo

Caio Pacheco - Basquet Coruña-ESP

Georginho - Sesi-Franca

Daniel Von Haydin - Brasília Basquete

Gui Deodato - Flamengo

Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

Pedro Pastre - Pinheiros

Zu Júnior - Sesi-Franca

Lucas Dias - Sesi-Franca

Nathan Mariano - Valley Suns-EUA

Brunão - Brasília Basquete

Mathias Vasquez - RWE-EUA

Wini Braga - Minas Tênis Clube

Onde assistir a Brasil x Chile