Brasil vira sobre a República Tcheca e garante vaga na 2ª fase do Mundial feminino de handebol

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou uma grande vitória, neste sábado (29), sobre a República Tcheca, por 28 a 22, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Mundial.
Em Stuttgart, na Alemanha, onde é disputado o Grupo G, o Brasil venceu sua segunda partida no torneio e além de se manter invicto assegurou uma das três vagas em disputa.
Após estrear vencendo Cuba, com facilidade, o time brasileiro sofreu contra a boa defesa tcheca no primeiro tempo e as europeias foram para o intervalo vencendo por 15 a 12.
Na etapa final, a seleção conseguiu empatar o jogo com 13 minutos. A virada brasileira veio com Bruna de Paula, que roubou uma bola na defesa e correu a quadra para marcar, deixando o Brasil na frente por 21 a 20 aos 18 minutos.
E apesar da forte pressão das tchecas, uma defesa brasileira bem posicionada, aliada a intervenções da goleira Renata Arruda, a seleção seguiu na liderança e ampliou a vantagem para seis gols, vencendo por 28 a 22.
Bruna de Paula e Mariane Fernandes foram as artilheiras brasileiras com sete gols. Giulia Guarieiro e Gabriela Bitolo marcaram cinco gols, cada.
O Brasil voltará à quadra na segunda-feira (1º), às 16h30 (de Brasília), diante da Suécia.
Como é disputado o Mundial
O Mundial feminino de handebol tem 32 seleções divididas em oito grupos de quatro, que serão sediados na Alemanha e na Holanda. As três primeiras colocadas avançam para a segunda fase.
Na segunda etapa, as 24 classificadas serão agrupadas em quatro chaves de seis. Nesta fase, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram anteriormente.
A seleção brasileira está no Grupo G, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo H, formado pela Noruega, atual campeã olímpica e dona de quatro títulos mundiais, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.
Os dois melhores de cada grupo da segunda fase se classificam para as quartas de final.
Confira a tabela do Brasil na 1ª fase
27/11 - Brasil 41 x 20 Cuba
29/11- Brasil 28 x 22 República Tcheca
01/12 - Suécia x Brasil - 16h30