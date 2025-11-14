Brasil vence Paraguai nos pênaltis e se classifica às oitavas da Copa do Mundo sub-17

A seleção brasileira está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo sub-17. Após o empate em 0 a 0 com o Paraguai, o Brasil venceu nos pênaltis, por 5 a 4, para avançar à próxima fase. O duelo foi realizado no Aspire Zone, em Doha, no Catar.
Os brasileiros converteram com Tiaguinho, Zé Lucas, Kayke, Pietro e Luis Pacheco. Enquanto Luis Eduardo e Arthur Ryan desperdiçaram as cobranças.
Pelo lado paraguaio, Ledesma, Villalba, Freyres e Mauro Coronel marcaram. Enquanto Campss, Cristaldo e Buhring pararam no goleiro João Pedro.
Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a França nas oitavas de final. O jogo ocorre na próxima terça-feira (18), ainda sem horário divulgado, no Aspire Zone.