Brasil vence o México e termina invicto a fase de classificação do Torneio Quatro Nações de handebol

A seleção brasileira masculina de handebol venceu o México, por 46 a 20, na terceira rodada do Torneio Quatro Nações, em Buenos Aires. Com o resultado da noite de sexta-feira (31), o Brasil encerrou na liderança da primeira fase da competição e irá disputar o título, neste sábado (1º), diante da Argentina, que ficou em segundo ao derrotar o Chile por 26 a 24.
Nos jogos anteriores, o time brasileiro tinha derrotado o Chile e própria Argentina. Para manter os 100% no torneio, a seleção contou com oito gols do ponta-esquerda Jean Pierre, que atua pelo Tremblay, da França.
O ponta direita Rudolph Hackbarth, do Pelister, da Macedônia, terminou com sete gols marcados, assim como o central Leonardo Abrahão, do Roomz Jacs Voslau, da Áustria.
A decisão entre Brasil e Argentina acontece neste sábado, às 21h30 (de Brasília)