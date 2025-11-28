Brasil vence o Chile em estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo masculina de basquete

Léo Meindl marcou um duplo-duplo. FIBA Americas / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete começou com vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecerá no Catar em 2027. Em Valdívia, no Chile, o time do técnico Aleksandar Petrovic derrotou a jogo válido pelo Grupo B, que ainda tem Colômbia e Venezuela.

Em um ginásio lotado por 5 mil torcedores, o Brasil encontrou dificuldades para se impor no primeiro quarto e, depois de estar perdendo por 8 a 7, virou o marcador e terminou com sete pontos de vantagem (17 a 10). Léo Meindl marcou cinco pontos, enquanto o chileno Felipe Haase fez seis.

No segundo período, o Chile pressionou e com bons arremessos da linha de três ficou a um ponto (27 a 26), o que obrigou Petrovic a pedir tempo com cinco minutos por jogar. O time brasileiro melhorou em quadra, mas mesmo assim viu os chilenos diminuírem a distância para quatro e o placar do intervalo apontava 38 a 34 para a seleção.

Após o intervalo, o Brasil voltou ajustado e passou a dar menos condições de arremesso equilibrado para os jogadores do Chile. Com uma parcial de 25 a 18, a seleção brasileira abriu 11 pontos (63 a 52).

Lucas Dias foi um dos cestinhas brasileiros. FIBA Americas / Divulgação

Os 10 minutos finais foram de superioridade ainda maior do time verde e amarelo, que chegou a liderar por 18 e terminou vencendo por 16 pontos (82 a 66), com destaque para o duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes de Léo Meindl.

Com 16 pontos, cada, Lucas Dias e Georginho de Paula foram os cestinhas brasileiros. No time chileno, os principais pontuadores foram Felipe Haase, que fez 17 e ainda conseguiu um duplo-duplo com 11 rebotes, e Sebastián Suárez que marcou 13.

Brasil e Chile voltarão a se enfrentar no domingo (30), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. A partida está marcada para às 20h10.

Como são disputadas as Eliminatórias

As Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo tem 16 seleções divididas em quatro grupos de quatro, cada. As três melhores se classificam para a segunda fase, onde elas serão agrupadas em dois grupos de seis.

Os classificados para o Mundial serão sete. As vagas ficarão com os três primeiros colocados de cada um dos dois grupos da segunda fase e mais o melhor quarto colocado.

A seleção brasileira está no Grupo C, que na segunda fase irá cruzar com o Grupo A, que tem Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Nesta nova etapa, os jogos acontecem apenas contra os rivais que as seleções não enfrentaram na fase anterior.

Confira a tabela do Brasil na 1ª fase:

27/11/2025 - Chile 66 x 82 Brasil

30/11/2025 - Brasil x Chile

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil